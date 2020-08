Feyenoorder Malacia terug op trainingsveld

Malacia, die uit de eigen jeugd van Feyenoord komt, speelde afgelopen seizoen twaalf wedstrijden in de eredivisie voor de Rotterdammers. Daarin gaf hij drie assists.

De linksback raakte begin juli geblesseerd, maar mede door het coronavirus was de laatste wedstrijd die hij speelde de thuiswedstrijd tegen Willem 2 op 8 maart.

Sinisterra

Malacia is niet de enige bij Feyenoord die terug aan het komen is van een blessure. Ook Luis Sinisterra is sinds kort weer te vinden op het trainingsveld. Sinisterra liep een zware knieblessure op tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op 16 februari. De buitenspeler kwam afgelopen seizoen tot 5 doelpunten en 6 assists in de eredivisie .

Sven van Beek

Feyenoord meldt nog meer positief nieuws vanuit de ziekenboeg. Sven van Beek is namelijk succesvol geopereerd aan zijn enkel, waardoor hij nu aan zijn herstel kan beginnen. Van Beek, die de laatste jaren vaak geplaagd wordt door blessures, liep de enkelblessure op in de oefenwedstrijd tegen Sparta.

Helden Cup

Feyenoord speelt dinsdag en vrijdag in de vriendschappelijke Helden Cup in het Oostenrijkse Kufstein. De tegenstanders zijn Arminia Bielefeld (dinsdag) en Hamburger SV (vrijdag). Beiden wedstrijden beginnen om 16:00 uur.