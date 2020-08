Studenten in actie tegen 'torenhoge' prijzen voor studentenkamers

Studentenvakbond LSVB is een actie begonnen tegen de - in hun ogen - torenhoge huurprijzen voor studentenkamers. Die hoge prijzen zouden enorm bijdragen bij de studieschuld van deze studenten.

"In Rotterdam kost een gemiddelde studentenkamer vijfhonderd euro per maand", zegt Lyle Muns van de LSVB. "En dan heb je echt geen gigantische kamer. Maar dat hoeft ook niet voor veel studenten. Maar die prijzen zijn natuurlijk wel enorm."

Muns wijst erop dat als het gemiddelde op vijfhonderd euro ligt, prijzen van rond de zevenhonderd euro geen uitzondering zijn. "En als je bedenkt dat het maximale leenbedrag van een student elfhonderd euro is, dan is dat wel een grote hap uit het maandelijkse budget."

Sinds enkele jaren is het leenstelsel ingevoerd in Nederland. Dat heeft volgens de studentenvakbond tot gevolg dat afgestudeerden soms met een schuld van 40 duizend euro blijven zitten aan het eind van hun studie. "Wij willen het leenstelsel afschaffen, zodat studenten schuldenvrij kunnen afstuderen", gaat Muns verder. "Maar we willen ook wat doen aan die hoge kamerprijzen."

Bang

Studenten kunnen nu al bezwaar maken als ze denken dat hun kamerprijs exorbitant hoog is. "Maar daar komen wel meerdere problemen bij kijken", voegt Muns er aan toe. "Vaak durven studenten dat niet, uit angst om op straat gezet te worden."

Muns: "En als ze in het gelijk gesteld worden, dan krijgen ze alleen het geld terug dat ze teveel betaald hebben. Voor de verhuurder komt geen boete of andere maatregel. Dus als er een nieuwe huurder komt, dan kan de verhuurder gewoon op de oude voet weer verder gaan."

Er is ook een rol weggelegd voor de gemeenten, zegt de LSVB. Door een landelijk tekort van veertigduizend studentenkamers wordt door marktwerking de prijs hoger. Als er meer woonruimte beschikbaar gemaakt wordt voor studentenhuisvesting, zou de prijs kunnen dalen.

De LSVB gaat nu in Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Groningen en Nijmegen actie voeren tegen de hoge huurprijzen. De studentenvakbond is ook op zoek naar studenten in Rotterdam die gebukt gaan onder torenhoge huren.