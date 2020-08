Onze Man in Duitsland: Presentator Ruud de Boer viert 'plichtbewuste' vakantie

Hij durfde niet te vliegen en reed daarom met de auto naar ons buurland. Presentator Ruud de Boer is op vakantie in Duitsland en vindt het daar hartstikke gemoedelijk.

"We weten dat Duitsers nogal plichtbewust zijn. Het lijkt erop dat mensen, zonder morren, ook in de buitenlucht - waar geen verplichting geldt - toch dat mondkapje dragen", vertelt Ruud vanaf zijn vakantieadres op Radio Rijnmond. Ook houden de meeste Duitsers genoeg afstand van elkaar, zegt Ruud.

De coronaregels worden zelfs zo goed gehanteerd dat Ruud een ritje in het OV wel aandurfde. En ook dat nemen ze in Duitsland hartstikke serieus.

"Speciale mensen, die het OV in- en uitstappen, controleren of iedereen een mondkapje draagt en gaan, waar nodig, het gesprek aan." Volgens Onze Man in Duitsland lijkt 'de zachte hand in Duitsland de overhand te hebben'.

Er is wel een groot verschil met Nederland. "Duitsers zijn nog steeds heel erg van het contant betalen", vertelt Ruud. Contactloos betalen gaat dan ook iets anders dan in Nederland. Duitsers gebruiken niet hun pinpas maar een soort apparaat waar ze contant geld in stoppen.

Zijn er dan écht geen nadelen aan een vakantie in Duitsland? Jawel: het internet... dat is er niet héél betrouwbaar. Gelukkig voor Ruud zit zijn vakantie er alweer bijna op. Hij kan straks weer online gaan, in Nederland.