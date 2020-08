Tientallen tips over motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam racen

De motorrijders doen elf minuten over de rit, terwijl de afstand ruim veertig kilometer is. Met de auto zou je daar een half uur tot drie kwartier over doen. Ze zouden over het hele traject gemiddeld 218 kilometer per uur hebben gereden. Een van hen had een bodycam en filmde de rit.



De politie wil weten wie de motorrijders zijn en vraagt om dashcambeelden van automobilisten die de motorrijders hebben vastgelegd. Het is niet bekend op welke dag de motoren op de A16 hebben gereden. Sommigen vermoeden dat het vrijdagavond 21 augustus was.