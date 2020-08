Gevluchte tbs'er Henk E. slaat waarschijnlijk toe in supermarkt in Den Helder

De uit Rotterdam weggelopen tbs'er Henk E. heeft vrijwel zeker maandagavond een supermarkt in Den Helder overvallen. Bij de overval is een personeelslid van de winkel bedreigd. De dader is er met geld vandoor gegaan.

Henk E. nam enkele maanden geleden de benen uit resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam, waar hij bezig was met de laatste fase van zijn tbs-traject. Hij keerde niet terug van verlof. E. was in 1998 veroordeeld vanwege een reeks geweldsdelicten. Bij overvallen dreigde hij regelmatig om mensen te beschieten.

Sinds zijn verdwijning is de 61-jarige tbs'er al op meerdere plekken opgedoken, zoals bij een inbraak in Westkapelle. Hij is ook gesignaleerd in het centrum van Rotterdam en zou vorige week gezien zijn in Renesse.

Het programma Opsporing Verzocht laat dinsdagavond de meest recente beelden zien van Henk E. in de hoop dat tips leiden tot zijn aanhouding.