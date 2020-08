Feyenoord speelt doelpuntloos gelijk tegen Arminia Bielefeld, ondanks kansrijke slotfase

In de Oostenrijkse Kufstein Arena heeft Feyenoord dinsdagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Arminia Bielefeld. De ploeg van trainer Dick Advocaat kreeg vooral in de slotfase nog aardige kansen op een treffer, maar wist Bielefeld-doelman Ortega uiteindelijk niet te passeren.

Feyenoord moest in de eerste helft toezien hoe Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga, de beste kansen creëerde. Vooral Sergio Cordova was dicht bij een treffer, maar Justin Bijlow reageerde goed op een poging van de spits uit Venezuela. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft niet veel verder dan een kopbal van Bryan Linssen uit een hoekschop, die een halve meter over het Duitse doel verdween.

In de tweede helft, waarin Advocaat in totaal vijf nieuwe namen inbracht, oogde Feyenoord sterker. Na ruim een uur spelen kreeg invaller Luciano Narsingh een aardige mogelijkheid na een goed passje van Linssen, maar hij nam de bal niet goed mee. Tien minuten later schoot Linssen de bal zelf wél overtuigend binnen, maar hij deed dat in buitenspelpositie.

De beste kans van de wedstrijd kwam pas in de laatste minuten, en was voor Feyenoord. Via een gelukje kwam wederom Narsingh oog in oog met Bielefeld-doelman Ortega, maar laatstgenoemde bracht redding op het schot van de vleugelaanvaller van Feyenoord. In de laatste minuut brak Narsingh wederom door aan de zijkant, maar zijn voorzet bereikte vervolgens geen medespeler. Meteen daarna klonk het eindsignaal.

Komende vrijdag speelt Feyenoord haar tweede duel in de Helden Cup in het Oostenrijkse Kufstein, Hamburger SV is dan de tegenstander.

Later vandaag verschijnt er een samenvatting met beelden van Arminia Bielefeld - Feyenoord op deze site.

Opstelling Feyenoord

Bijlow (46' Marsman); Geertruida (46' Nieuwkoop), Botteghin, Senesi (46' Burger), Johnston; Fer (46' Narsingh), Kökcü, Diemers; Toornstra, Jørgensen (60' Bozenik), Linssen.