Giraffe, krokodil en flamingo duiken op in Alblasserdam

Eerst was de giraffe nog alleen, maar inmiddels is er spontaan een hele dierentuin van knuffels ontstaan bij een hek aan de rand van Alblasserdam. "Ik hoop dat de knuffels mogen blijven en dat de gemeente ze niet weghaalt", zegt een Alblasserdammer die even een kijkje komt nemen bij het hek vol dieren.

In het dorp is het inmiddels het onderwerp van gesprek. Maxim van der Weijde hing de eerste knuffel op aan een hek langs de Helling bij de ingang van het dorp. Vakkundig vastgemaakt met tiewraps aan de poten.

"Het was een gewoon een grap", vertelt de Alblasserdammer. Hij vindt het leuk dat er inmiddels een heleboel knuffels opduiken aan het hek. "Het is iets leuks, in deze coronatijd!" Hij denkt dat mensen er daarom ook zo enthousiast over zijn.

Inmiddels hangen er een lama, een hamster, een slang, een krokodil, een flamingo, een eend, een hond, een duif en een muis. Onze verslaggever hing er een boa bij.

Vrienden Noa en Skyler nemen op hun fietsjes een kijkje. Ze kunnen de 'dierentuin' van knuffels wel waarderen. "Het is heel erg grappig. Je ziet op deze plek normaal nooit wat."