Weerman Ed Aldus: 'Ga woensdagochtend niet met een caravan of lege trailer de weg op'

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de regio met een zomerstorm te maken krijgt, meldt weerman Ed Aldus. Er is sprake van een storm zodra windkracht 9 wordt bereikt.

Een zomerstorm in 2015 veroorzaakte voor zeker 13 miljoen euro aan schade. Het Zomercarnaval in Rotterdam werd toen afgelast, vluchten werden geannuleerd en tientallen bomen waaiden om. Ook in september 2017 trok een storm over de regio.



"Een zomerstorm is altijd heviger dan een winterstorm", vertelt de weerman. "De bomen zitten dan nog in het blad. Langs de kust kan de wind aantrekken tot windkracht 9, met zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Dat betekent dat er flink wat blad af zal gaan waaien." Daarbij speelt mee dat we een droge periode achter de rug hebben, waardoor de bomen sneller hun bladeren verliezen.

Caravans en lege trailers

De storm komt vanuit Engeland via de Noordzee naar ons land en trekt daarna door naar Denemarken. Het hoogtepunt wordt in het eerste deel van de ochtend verwacht. "Het heeft zeker impact op de spits en op mensen die in regio op de camping staan. De luifel kun je misschien maar beter afbreken. En je moet woensdagochtend niet met een caravan of een lege trailer de weg op. Die kunnen zo wegwaaien."

Volgens Ed is het belangrijk dat mensen niet laconiek omgaan met deze storm. "Alles staat nog in de zomerstand bij mensen in de tuin. Het is verstandig om alles goed op te bergen en in de schuur te zetten, voordat het wegwaait." Bang voor natte voeten hoeven we niet te zijn. Regen valt er nauwelijks.

De storm is van korte duur, weet de weerman. "In de tweede helft van de ochtend neemt de wind al af. Woensdagavond waait het nauwelijks en donderdag hebben we te maken met rustig weer."