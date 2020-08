Geen ontslag voor cipiers uit De Schie wegens 'pizzagate'

Vier cipiers van gevangenis De Schie in Rotterdam mogen niet ontslagen worden voor overtreding van de veiligheidsprotocollen. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

De cipiers klemden bijvoorbeeld de deuren van de veiligheidssluis open met plastic bakjes en borstels om zelf vrij door de gangen te kunnen lopen. Ook bestelden ze na 22:00 uur 's avonds een pizza en lieten de bezorger toe door de buitenpoort. De pizzadoos werd niet gecontroleerd op smokkelwaar. De kwestie speelde tijdens een nachtdienst, begin februari dit jaar.

De rechter vindt dat de cipiers steken hebben laten vallen. Maar de fouten zijn niet zo ernstig verwijtbaar dat ontslag op zijn plek is, staat in het vonnis. Ook waren de open deuren van de veiligheidssluis een soort van business as usual, zonder dat de leiding er iets van zei.

De Schie is een van de zwaarst beveiligde gevangenissen van Nederland. Er zitten onder anderen gevangenen die vluchtgevaarlijk zijn. Zo bood de inrichting in het westen van Rotterdam een tijdlang onderdak aan Willem Holleeder. Ook heeft De Schie een terroristenafdeling.

Eind 2018 wist een gedetineerde uit het complex te ontsnappen door zich in een vuilniszak te verstoppen.