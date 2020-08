Onderzoek naar Rotterdamse jongeren: 5G-gevaar, #BLM en hunkeren naar een echte klas

Het leven van veel jongeren staat momenteel op z'n kop. Gewoon naar school, chillen met je vrienden en werken aan je toekomst; het is allemaal net even anders. De grootste pijnpunten van Rotterdammers tussen dertien en 23 jaar worden nu blootgelegd voor de Jongerentop010.

De danszaal in de Rotterdamse Tarwewijk stoomt nog na van alle moves die net zijn gemaakt. Elf meiden volgen in een voormalig schoolgebouw workshops bij House of Urban Arts. Maar nu even niet, nu zitten ze op hun praatstoel.

Radiatieziekte

Ze zijn er op uitnodiging van Stichting Lokaal en Young010, de vroegere Jongerenraad. Die organiseren door de hele gemeente Rotterdam, inclusief Hoogvliet en Hoek van Holland, gesprekken over de leefwereld van jongeren. Dat levert fascinerende inkijkjes op.

Tiener Aleya krijgt het woord en maakt van haar hart geen moordkuil: "Ik geloof zelf niet in corona. Ik denk dat het eigenlijk een radiatieziekte is. Ik ben heel nieuwsgierig en kijk veel op internet. Het valt mij op dat in dezelfde periode dat corona is ontstaan, het 5G-netwerk ook veel groter is geworden. Dat is het wat ons ziek maakt."

Het is misschien makkelijk om de mening van Aleya niet serieus te nemen, zegt hun dansdocente Indirah Tauwnaar. En dat zou meteen de grootste fout zijn.

Gehoord worden

"Ik denk dat we goed moeten beseffen dat het heel belangrijk is om naar hen te luisteren. Ook al klopt het misschien niet honderd procent wat ze zeggen, of is het een wel erg conspiracy. Deze jongeren moeten zich gehoord voelen, anders ben je ze kwijt."

In het gesprek op de bovenste etage gaat het ook andere serieuze zaken. De Black Lives Matter-beweging bijvoorbeeld.

"Mijn familie werd laatst uitgescholden dat we vooral goed zijn om de afwas te doen", zegt een jonge deelneemster. "Ik heb dan vooral het idee dat blanke mensen veel meer tegen ons mogen zeggen dan andersom."

Bewust van huidskleur

Haar overbuurvrouw heeft naast school een bijbaan achter de kassa bij de Albert Heijn. "Dan zeggen dat ik zulk leuk 'Zwarte Pietenhaar' heb. Soms zien mensen aan mijn blik dat dat pijn doet en bieden ze hun excuses aan. Maar soms ook niet."

"Ik denk dat deze meiden zich nu voor het eerst echt bewust worden van hun huidskleur en wat dat doet in de maatschappij", zegt Tauwnaar. "Ik denk dat dit een moment is voor ouders, verzorgers, leerkrachten en politici is om stil te staan wat voor enorme impact dat op ze heeft."

Over 'kleine' kwesties gaat het ook in de danszaal. En gelachen wordt er gelukkig ook. Over die docent die online les geeft en zegt: "Ach, zet je camera maar uit en ga weg. Ik schrijf gewoon op dat je er was."

Suf achter computer

Voor de 19-jarige Savira voelt les op afstand als rampzalig. Ze volgt een HBO-opleiding. "De motivatie is veel minder. Dat merk je ook aan docenten. Je vraagt je af: wat is het nut van school?"

"Ik vind het lastig om thuis les te volgen. Ik kom vijf minuten voor het begin van de les uit bed en zit helemaal suf achter de computer. Ja, dat moet vanaf volgende week echt beter", zegt ze met een lach. Ze kan niet wachten om weer in een echte klas met echte mensen te zitten.

Oplossingen

Van al deze unieke inkijkjes gaat voorzitter Mayra dos Reis van de Jongerentop010 samen met haar collega's een urgentielijst maken. Wat speelt er momenteel in de hoofden van jongeren in de gemeente Rotterdam?

Halverwege de vijftien gesprekken ziet ze al trends ontstaan. Corona heeft uiteraard heel veel veranderd. "Verveling en uitzichtloosheid zijn belangrijke punten die we vaak horen. Ze hebben het gevoel dat de tijd stilstaat. De jeugdwerkloosheid loopt ook op en ook dat knaagt aan hun vertrouwen in de toekomst."

Op de top gaan vijfhonderd jongeren in vijf sessies van honderd deelnemers op zoek naar pasklare oplossingen. Dat moet dit najaar uiteindelijk leiden tot drie zwaarwegende adviezen aan de gemeente Rotterdam.