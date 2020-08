Sinterklaas slaat Schiedam door corona dit jaar over

Sinterklaas tijdens één van zijn onthalen in Schiedam (Foto: Pierre Heuchemer)

Schiedam ziet dit jaar af van een traditionele Sinterklaasintocht. Ook is er geen Sinterklaaspaleis. De gemeente en Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS) vinden dat ze door de coronamaatregelen geen volwaardig evenement kunnen organiseren.

"Het is een heel dynamisch evenement. Kinderen en ouders bewegen in grote groepen van punt naar punt", legt Pim Schenkelaars van SEPS uit. De groepen mensen kunnen daarom niet van elkaar worden gescheiden, zegt hij. Schenkelaars benadrukt dat de Zwarte Pietendiscussie geen rol speelt in de annulering van de Sinterklaasintocht en het Sinterklaaspaleis.

Er wordt gekeken naar alternatieve activiteiten of verhaallijnen in Schiedam. Mogelijk zal dat via een digitale manier gebeuren.