'Politietop wist al langer van racistische appjes agenten, maar deed niks'

De racistische appjes kwamen afgelopen zomer naar buiten na onthullingen in NRC. Daarna kwam de korpsleiding in actie. Er werd een disciplinair - en strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

De klokkenluiders zeggen de appjes al veel eerder - op 14 februari vorig jaar - te hebben voorgelezen aan de politietop. Daarna gebeurde er volgens hen maandenlang niks.

Geldwolf

De klokkenluiders zijn niet alleen boos op de politietop, maar ook op burgemeester Aboutaleb. Die stelde vorige maand in de gemeenteraad dat de klokkenluiders vooral uit waren op een opdracht van de politie. "Het gesprek met de zogenoemde klokkenluiders eindigde in een vorm van: als je ons inhuurt, gaan we hier een einde aan maken", zei Aboutaleb op 9 juli.

Maar uit een gespreksopname, die RTL heeft gehoord, blijkt niet dat er gevist wordt naar een opdracht. Een van de klokkenluiders Carel Boers, die destijds werkte als coach en adviseur voor de Nationale politie. Hij wil dat burgemeester Aboutaleb excuses voor aanbiedt voor wat hij aan de gemeenteraad vertelde. "Ik ben geen geldwolf", zegt Boers tegen RTL.

Begin deze maand werd bekend dat de negen jeugdagenten van bureau Marconiplein niet strafrechtelijk worden vervolgd voor de racistische appgroep. Reden: de opmerkingen werden in een besloten groep geplaatst en zijn niet in het openbaar gedaan.