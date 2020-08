Historische haringlogger in Vlaardingen krijgt pot met geld en gaat digitaal

"De grootste teleurstelling was toch wel het afgelasten van het internationale evenement Sail in Amsterdam", zegt Bert Otto van de Stichting De Balder. "Vijf jaar geleden was onze boot er nog niet klaar voor, maar de laatste twee jaar werkten we er naar toe. We hadden al een mooie plek in de IJ-haven in het vooruitzicht. Verder ging de Vlaggetjesdag in Scheveningen niet door en Dordt in Stoom. Kortom: geen inkomsten. En dat in het jaar dat onze stichting tien jaar bestaat."

Het historische schip uit 1912 ligt aan de Westhavenkade voor het Museum Vlaardingen. Het was ooit het kloppend hart van de Vlaardingse haringvisserij. Stichting De Balder heeft de logger in oude luister hersteld, maar het werk van de vele vrijwilligers ligt al maanden stil. "In kleine ploegjes konden we wel wat doen, maar bezoek en rondleidingen vielen allemaal weg," zegt Otto, die De Balder ook internationaal op de kaart wilt zetten.

Polonaise lopen

Hij trok de stoute schoenen aan en reageerde op een aanbod van de Samenwerkende Maritieme Fondsen dat in totaal 350 duizend euro beschikbaar stelde voor projecten, die door de coronacrisis schade opliepen. "Ik ben in de pen geklommen, het was allemaal heel kort dag, en heb verteld dat we graag de geschiedenis van De Balder echt tot leven wilde brengen, digitaal en in 3D. Het moest een afgerond project zijn om in aanmerking te komen voor maximaal 25 duizend euro. Samen met Museum Vlaardingen kwamen we tot dit plan en zie daar: vrijdag kreeg ik een mailtje dat het gehele bedrag beschikbaar komt," lacht Otto, "Ik heb thuis met mijn vrouw de polonaise gelopen."

Schooljeugd

Hoe de digitale Balder er precies uit gaat zien is nog niet aan te geven. "We praten deze week weer met het bedrijf dat het uit gaat voeren voor dit bedrag", zegt Otto. "Je gaat beleven hoe het leven was aan boord, hoe het aan dek en in het ruim was en tijdens het vissen op zee. We gaan ook veel met schooljeugd werken, omdat de Vlaardingse visserijgeschiedenis boeiend is."

Het is de bedoeling dat het leven aan boord uiteindelijk ook online te beleven moet zijn, met een game erbij. Otto: "Maar het allerbelangrijkste blijft het fysieke schip en de mensen die het verhaal erachter vertellen."