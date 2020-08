Virtuele fietscompetitie op SS Rotterdam: 'Dit heeft de toekomst'

De vrienden van deelnemer Pieter moedigen hem nog eens aan wanneer hij de laatste kilometers aflegt. Hij beroert de pedalen van een stilstaande fiets. Vooruitgaan doet hij alleen op het scherm voor zijn neus.

Pieter fietst met een team. "Samen met deze vrienden maak ik regelmatig fietsrondjes, maar vanwege corona waren er niet echt doelen waarvoor we konden trainen", zegt hij wanneer hij van de fiets afstapt om zijn teamgenoot de volgende kilometers te laten afwerken. "Door dit evenement hadden we weer iets om naar uit te kijken en voor te trainen. Dat is heel gaaf."

Toekomst

De technologie is ook geknipt voor de mindere fietsmaanden die Nederland vaak genoeg kent. "Als het in de winter gaat regenen, koud wordt en snel donker is, dan biedt dit goed uitkomst", zegt Pieter.

Ook wethouder Sven de Langen, die na de virtuele triatlon van zondag weer aan de bak mag, is enthousiast. "Dit heeft zonder meer de toekomst. Door corona heeft het concept een snellere boost gekregen. Je ziet het overal opkomen."

Ook voormalig profrenner Maarten den Bakker - die in een team met onder andere Jean-Paul van Poppel en Michael Zijlaard tegen recreanten fietst - is na zijn eerste virtuele rit enthousiast. "Ik had dit nog nooit zelf gedaan, maar ik vind het fenomenaal om te zien hoe ver de techniek inmiddels is gekomen. Het werkt goed en in de toekomst zul je denk ik meer van dit soort toernooien zien."

Ook Pieter is benieuwd waarvoor de techniek in de toekomst nog kan zorgen. "Je hoort nu al dat ze ook races ontwikkelen met game-elementen zoals je deze kent uit spellen als 'Mario Kart'. Je fietst dan niet alleen tegen elkaar, maar kunt elkaar ook van de weg af tikken. Dat zijn natuurlijk hele gave ontwikkelingen."