Esports in Rotterdam: 'Uiteindelijk zijn we de esports-hoofdstad van Europa'

In het kader van de Summer of Esports waren er in de maand augustus veel game en spel-activiteiten in Rotterdam. Zo ook in Delfshaven, waar een voorproefje werd gegeven van iets wat in september 'dé esports-vereniging van Rotterdam' moet worden.

Initiatiefnemers The Challenge Room en House of Esports werken samen aan een 'Gameclub', waar kinderen geholpen worden om hun droom om esporter te worden te verwezenlijken. "De gemeente Rotterdam is één van de eerste gemeenten die esporten serieus neemt", zegt Wim Noordzij van House of Esports. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat Rotterdam de esport-hoofdstad van Europa gaat worden".

Een gameclub in de stad moet hier aan bijdragen. Bij Pier 80 in Delfshaven staan een hoop Playstations en een interactieve gamemuur waarop kinderen penalty's kunnen schieten. Ook wordt er een levende versie van de game Fortnite gespeeld. "We helpen de kinderen niet alleen om een beter esporter te worden, maar ook om een leuker mens te worden. We stimuleren kinderen om samen te werken, fit te blijven en sportief met elkaar om te gaan", vertelt Noordzij.

Digitale schijf van vijf

Dit doet de Gameclub aan de hand van de digitale schijf van vijf. "Dat betekent dat kinderen hier onder andere leren dat genoeg slaap en beweging essentieel zijn. Niet alleen voor een carrière als esporter, maar ook in het algemeen", legt Sergio Meijer van de Challenge Room uit.

Volgens Wim Noordzij is er onder jongeren veel animo voor een Rotterdamse esports-vereniging. "Vroeger wilde jongeren nog politieagent of brandweerman worden, maar nu willen kinderen esporter of influencer worden. Er was nog geen plek waar ze worden geholpen om deze doelen te bereiken, maar die is er vanaf september wel met de Gameclub".

