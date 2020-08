Gevluchte tbs'er Henk E. zit mogelijk in België

De weggelopen tbs'er Henk E. is dinsdagavond vermoedelijk opgedoken in de Belgische grensplaats Putte. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Aan het einde van de uitzending waren al tien tips over E. binnengekomen. De tbs'er ontsnapte op 4 juli uit een resocialisatiehuis in Rotterdam.

Maandagavond heeft E. (61) waarschijnlijk een Aldi-filiaal overvallen in Den Helder. Hij bedreigde daarbij een medewerker met een wapen. De supermarkt ligt - saillant detail - aan een straat met de naam Vrede en Vrijheid.

Alcohol

Henk E. is verslaafd aan alcohol. De laatste tijd is hij regelmatig door camera's vastgelegd in winkels waar je drank kunt kopen. Dat was onder meer in de Zeeuwse plaatsen Rilland en Renesse. Ook is hij gesignaleerd op Texel en in het centrum van Rotterdam.

Hoewel het buiten bloedheet was, droeg Henk E. vaak lange mouwen. Hoogstwaarschijnlijk is dat om de tatoeages op zijn armen te bedekken. Hij heeft een vogel en een panter op zijn rechterarm, en een dobbelsteen en een papegaai op zijn linker. Opvallend is verder het spleetje tussen zijn tanden.

Zwart haar

Na zijn vlucht verfde Henk E. zijn grijze haar direct zwart. Op de meest recente beelden is zijn haar weer grijs en lijkt het gemillimeterd. Op beelden uit Zeeland is te zien dat hij een snorretje heeft laten staan. Ook draagt hij een petje.

E., die 1,86 meter lang is, ontsnapte op 4 juli uit resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam. Hij zat daar in de laatste fase van zijn tbs-traject. Direct na zijn vlucht pleegde hij samen met een bekende uit de Blink een woninginbraak in het Zeeuwse Zoutelande. Zijn 'partner in crime', ook weggelopen uit De Blink, werd daarbij in de kraag gevat. E. wist te ontkomen.

Omdat hij veroordeeld is voor een lange reeks gewelddadige overvallen raadt de politie aan om de tbs'er niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Jonge vrouw in gijzeling

Henk E. stond in september 2003 terecht voor 22 misdrijven. Het ging onder meer om gewapende overvallen in Hulst, Burgh-Haamstede en Sluis. Ook maakte hij zich schuldig aan afpersingen, inbraken en een gijzeling. De officier van justitie zei destijds dat E. van nog meer misdaden werd verdacht. Maar zaken als fietsendiefstallen liet hij buiten beschouwing.

De opbrengst van zijn overvallen besteedde E. aan drank en gokken. De tbs'er had zich ook in 2003 onttrokken aan zijn tbs-behandeling.

Op 7 juni in dat jaar liep hij tegen de lamp bij een overval op de Aldi in het Zeeuwse Krabbendijke. Hij bedreigde het personeel met een pistool, kreeg geld en wilde daarna de benen nemen. Op zijn vlucht nam hij een jonge vrouw in gijzeling en probeerde hij de auto van net gearriveerde agenten te stelen. Omdat daarin geen sleutels zaten, lukte het de politie om hem aan te houden.

Tijdens de rechtszaak zeiden gedragsdeskundigen dat Henk E. niet te behandelen was. Ze adviseerden hem zo lang mogelijk uit de maatschappij te verwijderen. De rechtbank legde zestien jaar cel op. Die straf werd overgenomen door het Haagse gerechtshof. Vijf jaar eerder was Henk E. ook al veroordeeld. Hij kreeg toen zes jaar cel en tbs.