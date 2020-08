Uitbaatster raakt gewond bij massale vechtpartij in haar café

Bij een vechtpartij in Maassluis zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt. Mogelijk is er ook gestoken. De politie spreekt van een groep van tien personen, die ruzie met elkaar kregen in een café aan de haven.

Eén van de gewonden is de uitbaatster van het café. Zij liep verwondingen op aan haar hoofd. Ook een bezoeker raakte gewond.

Wat de aanleiding is geweest voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. Vooralsnog is niemand aangehouden. Wel zijn camerabeelden opgevraagd.

Aanrijding

Een politieauto die onderweg was naar de melding in Maassluis, is onderweg tegen een geparkeerde auto aangebotst. Dat gebeurde aan de Van Linden Van den Heuvellsingel in Vlaardingen, meldt de politie. Zowel de politieauto als de geparkeerde auto raakten daarbij beschadigd.

Eén van de agenten raakte lichtgewond aan zijn been.