Niet eten om de honger te stillen, maar eten om je lijf te voeden

Eten is een gewoonte. Je werkt je ontbijt, lunch en avondeten naar binnen om honger te stillen, maar volgens de Schiedamse huisarts en Rijnmond-expert Lieneke van de Griendt is dat eigenlijk de verkeerde aanpak. "We moeten leren om te eten om ons lijf te voeden, zodat alle systeempjes optimaal functioneren. Daar denken we te weinig bij na."

Eén van die belangrijke systemen is de darmflora. Van de Griendt behandelt dit onderwerp in haar boek 'Studeren wij medicijnen of geneeskunde?'. "Daar mag namelijk meer aandacht voor komen. We komen er steeds meer achter dat gezonde darmbacteriën heel belangrijk voor ons zijn."

"Wat we eten wordt door onze tanden vermalen, het komt in onze maag terecht en gaat via de dunne darm naar onze darmen. Daar moet het vervolgens langs een hele fabriek van bacteriën. Als wij die bacteriën niet voeden, blijkt het met een hoop systemen in ons lijf niet goed te gaan."

Vezels

De allerbelangrijkste factor om dit wél goed te houden, is beweging en vezelrijke voeding - voornamelijk groente. "Natuurlijk moet je ook voorkomen dat je te veel medicijnen slikt. Met antibiotica help je de goede bacteriën eerder om zeep dan dat je de bacteriën een zetje in de rug geeft."

Makkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor mensen die dagelijks medicatie gebruiken. "Maar het komt er op neer dat als je meer beweegt en meer vezels in je voeding stopt, ook mensen met chronische aandoeningen hun medicijngebruik kunnen afbouwen", zegt de Schiedamse huisarts. "Dat maak ik in de praktijk veel mee."

Goed slapen

Nu het coronavirus rondwaart, staat het immuunsysteem erg in de belangstelling. Het ruimte ziekteverwekkers op en beschermt tegen infecties. Voor een sterk immuunsysteem is opnieuw goede voeding van belang. "Het klinkt een beetje saai zo", lacht Lieneke. "Het immuunsysteem heeft onder meer eiwitten en zink nodig. Dat zijn micronutriënten, die net als vitamines in voeding zitten."

Goede slaap helpt ook, al weten veel mensen dat volgens Van de Griendt niet. "Het immuunsysteem bestaat onder meer uit T-cellen en die zijn vooral in de eerste aanval tegen een virus belangrijk. Het blijkt dat die T-cellen beter hun werk doen, als je beter slaapt. Niet alleen voldoende slaap, maar ook goede slaap is van belang."

Goed bewegen, goed eten en goed slapen dus. "Het klinkt heel eentonig, maar het is echt zo", besluit de huisarts.