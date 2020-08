Burger over nieuwe positie bij Feyenoord: 'Denk dat ik centraal achterin een verschil kan maken'

Een alternatief dat in principe uit nood werd geboren. "Toen Sven (van Beek, red.) uitviel in de wedstrijd tegen Sparta, vroeg de trainer of ik linksback of centraal wilde spelen. Toen gaf ik aan dat ik liever centraal stond. Afgelopen weekend kon Senesi niet spelen, dus toen gaf ik ook aan graag centraal te willen staan. Een makkelijke keuze voor mij", vertelt Burger over de plek waar hij nog niet eerder in zijn carrière speelde.

De 19-jarige Burger reflecteert positief op zijn eerste wedstrijden als centrale verdediger. "Aan de bal gaat het goed. Ik merk dat ik in het spel voor me goed de vrije man kan vinden en een soort extra man kan worden voor het middenveld. Achterin merk ik wel dat je op meer dingen moet letten dan op het middenveld. Je moet bezig zijn met je linksback, de andere centrale verdediger, je middenvelders, je restverdediging... Er komt meer bij kijken dan op het middenveld, maar je hebt ook meer overzicht."

Toekomstige positie?

Advocaat sloot, meteen na de doelpuntloze oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Arminia Bielefeld dinsdagmiddag, niet uit dat Burger vaker centraal achterin staat de komende periode. Hij vond de eigenlijke middenvelder sterk spelen op zijn nieuwe positie.

"Ik ben altijd blij als ik voor Feyenoord kan spelen", reageert Burger op de vraag of hij openstaat voor een langer verblijf centraal achterin. "Het is nu niet de positie die ik in gedachten had, maar ik merk ook dat het hartstikke goed gaat en me hier prettig voel. Dus waarom niet? Soms komen spelers op een andere positie terecht dan ze in gedachten hadden. Ik voel me prettig en comfortabel centraal achterin, en denk dat ik daar een verschil kan maken voor de ploeg."