Zomerstorm zorgt voor omgewaaide bomen en overlast in het openbaar vervoer

De zomerstorm die dinsdagavond ons land bereikte, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor meer dan vijftig meldingen over stormschade in de regio gezorgd. In Hoek van Holland is zelfs een zeer zware windstoot gemeten van 104 km/u.

Volgens Jop Heinen, woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, is er veel schade. "Er zijn iets meer dan vijftig meldingen van stormschade in de regio, maar daar zat geen enkele spoedeisende melding bij."

Er zijn voornamelijk meldingen binnen gekomen over gevelschade, omgevallen bomen en waterschade. Zo rukte de storm een boom met wortels uit de grond op de Favrestraat in Rotterdam, die vervolgens terecht kwam op een aantal geparkeerde auto's. Ook op de Sportsingel zorgde een omgewaaide boom voor een geplette auto en belandden takken tegen de gevel van een woning.

Dat er zoveel bomen omgaan heeft ook te maken met de tijd van het jaar. "Het is natuurlijk best een vroege storm dit seizoen. Veel bomen staan nog vol in het blad. Daardoor vangen ze meer wind dan bijvoorbeeld laat in de herfst", vertelt Heinen. Het risico dat bomen omvallen tijdens een storm is dan groter.

Het openbaar vervoer ervaart ook overlast van de storm. De RET meldt dat Fast Ferry 1 woensdagochtend niet vaart vanwege de harde wind. De veerpont vaart tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte, maar zal in beide richtingen niet worden ingezet.

De afgelopen nacht zijn volgens het KNMI zware windstoten gemeten tussen de 90 en 100 km/u. In het westen van het land zijn landinwaarts windstoten tussen de 75 en 90 km/u gemeten. Het hoogtepunt van de storm wordt woensdagochtend verwacht.

Eerder waarschuwde de gemeente Rotterdam mensen al om woensdag niet het Kralingse Bos in te gaan. In het bos staan 249 oude en zieke bomen. Vanwege de storm is de kans groot dat er takken of bomen in het bos afbreken of omvallen.