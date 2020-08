Spanbanden en haringen houden de markt in Middelharnis aan de grond

Op de markt is het belangrijk dat de wind niet onder de klep van de kraam komt, want bezoekers moeten veilig naar de markt kunnen. De kooplieden hebben de nodige voorbereidingen getroffen, vertelt marktmeester Jos van Spier. In een app-groep is afgesproken om spanbanden en haringen mee te nemen om alles stevig te verankeren.

Een aantal kramen staat er woensdag niet. Zo ook de grote kraam met wenskaarten. "Die dacht vandaag: ik doe ze zelf wel op de post", vertelt Van Spier. Daardoor zijn er plekken vrij gebleven en dat geeft ruimte voor de andere kramen om te verplaatsen.

'Het is je boterham'

Ook kaasverkoper Jan-Piet Sterk is hard bezig zijn kraam goed vast te zetten. "Het belangrijkste is dat de kraam niet de lucht in gaat", vertelt Sterk, terwijl hij de spanbanden aantrekt. De zomerstorm houdt hem niet tegen. "Het is je boterham dus er moet heel wat gebeuren wil je niet gaan", zegt Sterk.

De markt staat tot het eind van het jaar in Middelharnis. Voorheen stond de markt altijd op de Voorstraat in Sommelsdijk, maar omdat deze locatie te krap is om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen is de markt tijdelijk verplaatst. Officieel opent de markt om 8.00 uur. "Maar de meesten staan er al om kwart over zes", zegt Van Spier. Het is nog even wachten op de kranten.