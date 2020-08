Ingestorte tenten op camping Het Toppershoedje: 'We hebben in de auto geslapen'

Alex en Annette uit Den Haag zijn met hun twee kinderen de tent uitgewaaid. "De tentstokken zijn allemaal uit elkaar gevallen", vertelt Annette. De voorkant van de tent stortte in en de familie zag zich genoodzaakt de rest van de nacht in de auto door te brengen. De stormachtige avond begon al spannend. "We lagen te waken in de tent", vertelt Alex, "we hoorden een soort krak". De tent hield geen stand. Zelfs de dikste haringen die de tent aan de grond moesten houden, zijn verbogen.

Toch valt de schade op de camping over het algemeen nog mee, vindt Rogier van Vugt van de technische dienst van het Toppershoedje. "Weggewaaide stoelen en hier en daar een in elkaar gewaaide tent. We hebben een paar grote takken gezien, maar over het algemeen vind ik het gelukkig meevallen."

Dinsdag is een aantal campinggasten voor de storm vertrokken. De kampeerders die de storm doorstonden, steunen elkaar. Hier en daar wordt een haring of een spanband uitgedeeld. "Je ziet dat mensen met elkaar praten en elkaar helpen", zegt Van Vugt. Op de camping is de sfeer nog goed. "Ook met deze winden is het altijd prima".