Rotterdam kende afgelopen jaren meeste autobranden van heel Nederland

Begin deze maand gingen in Rotterdam-West deze twee auto's in vlammen op | Foto: Joey Bremer

Rotterdam is de stad waar de afgelopen vier jaar de meeste auto's in brand zijn gevlogen. Het waren er in 2016 tot en met 2019 zeker 573, blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars.

Rotterdammers claimden daarmee de meeste autobranden van heel Nederland. Den Haag is met 541 de tweede stad met de meeste autobranden, gevolgd door Amsterdam met 533 en Utrecht met 448.

In heel ons land steeg het aantal autobranden vorig jaar met 10 procent vergeleken met 2018, naar 4941 auto's. De meeste autobranden ontstaan volgens de verzekeraars door brandstichting.

Impact

"Het Verbond van Verzekeraars vindt de stijgende trend in het aantal autobranden zeer zorgelijk. Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto's", melden de verzekeraars in een persbericht.

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om auto's altijd op een plek te parkeren waar licht is, bijvoorbeeld van een lantaarnpaal of een andere buitenlamp. "Brandstichters willen immers niet graag gezien worden."