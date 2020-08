Scholen treffen maatregelen voor betere ventilatie in klaslokalen: 'ramen open en desnoods met jas aan in de klas'

Volgende week gaan de scholen in onze regio weer volledig open. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs worden weer fulltime op school verwacht. Het coronavirus legde in maart, april en mei het openbare schoolleven volledig plat: alle scholen gingen dicht en kinderen kregen thuis online les. De leerlingen op de basisschool konden vanaf juni tot aan de zomervakantie weer naar school, maar moesten zich wel aan een aantal coronaregels houden. Nu gaan alle scholen weer 100% open. Met de toename van het aantal coronabesmettingen zetten de scholen alles op alles om te voorkomen dat zij straks een verspreider van het virus worden. En dus treffen scholen de nodige voorbereidingen.

De voorbereidingen concentreren zich op een goede ventilatie van de klaslokalen. “Wij zijn deze week knetterhard aan het werk om alle installaties en luchtcirculaties te optimaliseren”, zegt Ton Bestebreur. Hij is voorzitter van de scholenkoepel CVO. Daaronder vallen in de regio Rotterdam veertig scholen met in totaal 21.000 leerlingen. Installatiebedrijven lopen op alle scholen de ventilatie-apparatuur en luchtcirculatie na.

Virus verpleeghuis was waarschuwing

Veel onderwijsinstellingen voelden vóór de zomervakantie al aan dat een controle op de ventilatie van essentieel belang is voor een vertrouwde start van het nieuwe schooljaar. De schoolbesturen hebben tijdens de zomer de tijd genomen om zich te verdiepen in hun verschillende luchtcirculaties. Ook hebben ze inspecties laten doen, is er onderhoud gepleegd en zijn installaties nagelopen en zo nodig aangepast.

“De mogelijke verspreiding van het coronavirus via de ventilatie in een verpleeghuis in Maassluis heeft ons getriggerd om tijdens de zomervakantie heel goed naar onze eigen systemen te kijken”, vertelt Arie Spruit van Zadkine Rotterdam. Op veertig locaties in Rotterdam volgen 17.000 studenten een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. “Alles is gelukkig in orde. We hebben her en der kunnen bijstellen."

Ook op de zes Wolfert-scholen in Rotterdam en Lansingerland zijn alle installaties gecontroleerd. “De eerste vraag was of er sprake is van het rondpompen van gefilterde lucht of dat er frisse lucht van buiten naar binnen wordt geblazen”, vertelt rector Rob Fens.

Verschillende ventilatiesystemen



De ene ventilatie-installatie is de andere niet. Het kan zijn dat de luchtverversing de lucht uit een klaslokaal filtert en weer terug blaast; dat is recirculatie. Andere installaties voeren de lucht af naar buiten en halen verse lucht van buiten naar binnen. Om een mogelijke verspreiding van het coronavirus via de ventilatie te voorkomen, is het belangrijk om verse lucht in de lokalen te pompen.

“Op al onze scholen is er sprake van lucht van buiten aanzuigen en afvoeren”, vertelt rector Rob Fens van Wolfert. Op alle veertig CVO-scholen geldt dat nu ook. Daar hebben ze een aantal installaties omgeschakeld naar een circulatie met lucht van buiten.

Onderwijsminister Slob heeft alle scholen in Nederland opgedragen om hun ventilatiesysteem in kaart te brengen en te controleren of ze voldoen aan de minimale norm voor een gezonde en frisse school. Voor de schoolgebouwen van na 2012 geldt dat sowieso. Voor bestaande gebouwen ouder dan 2012 is dat niet altijd duidelijk. De minister heeft de scholen tot 1 oktober de tijd gegeven om dat uit te zoeken, maar veel scholen willen niet afwachten en zijn aan de slag gegaan. “Ons personeel is ons kapitaal en die moeten in een veilige omgeving werken, net als de duizenden leerlingen.”

Froukje van Dijken is expert gezonde scholen en als adviseur ingehuurd door de GGD-Rijnmond. Zij voert inspecties uit op scholen en adviseert hoe de boel coronaproof te krijgen. “Dat scholen het serieus nemen en maatregelen treffen, zal geruststellend zijn voor ouders dat ze hun kinderen veilig naar school kunnen sturen”, zegt Van Dijken.

Coronaproof de winter door

Coronaproof de winter door, dat wordt nog wel een vraagstuk. Veel scholen voldoen aan de eisen, maar wel met de ramen en deuren open in een aantal klaslokalen en op sommige locaties. “Wat nog wel een aandachtspunt blijft, is de winterperiode, want op een aantal locaties moet je de ramen opengooien en dan kunnen sommige leerlingen het koud krijgen”, zegt Arie Spruit van Zadkine Rotterdam.

Het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem is op zo’n korte termijn volgens expert Froukje van Dijken geen haalbare kaart. “Als je het goed wilt doen, ben je daar wel een jaar aan kwijt”, zegt ze. Scholen kunnen wel andere maatregelen treffen. “Ze kunnen de klassen halveren, klaslokalen sluiten, een lokaal een uur in gebruik nemen en dan een uur niet gebruiken, langere schooldagen door leerlingen verspreid over de dag te laten komen”, suggereert de expert.

Met jas en sjaal om de klas in

Ook de ramen openhouden tijdens de kou, sluiten de scholen niet uit. “Uiteindelijk kan het zo zijn dat als het kouder wordt, dat we ramen openhouden, de verwarming hoog zetten en leerlingen vragen hun jas en sjaal aan te houden om te voorkomen dat ze verkouden worden”, zegt rector Rob Fens.

Gelukkig is het nu nog warm genoeg om de ramen te openen en hebben de scholen nog even de tijd om een oplossing te bedenken om ook de scholen coronaproof de winter door te krijgen. Volgende week gaan ze van start en dat doen ze met vertrouwen. “We zijn al weken bezig om ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en we gaan volgende week met een gerust hart en goede moed beginnen”, besluit Ton Bestebreur van de CVO-scholen.