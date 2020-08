Feyenoord gaat vol voor Joao Teixeira

Feyenoord op trainingskamp in oostenrijk

Teixeira kwam via de jeugd van Sporting Portugal bij Liverpool terecht. Na verhuurperiodes bij Brentford en Brighton & Hove Albion keerde Teixeira terug naar Portugal. Via FC Porto en Braga kwam hij bij Vitória Guimarães terecht.

Mocht het Feyenoord niet lukken om Teixeira binnen te halen, dan staat de transfervrije Jonathan de Guzman op het lijstje bij technisch directeur Frank Arnesen. De 32-jarige Canadees zit sinds zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt zonder club. Verder wil Feyenoord zich nog versterken met een verdediger.

Vertrek Summerville

Tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk sprak verslaggever Sinclair Bischop lang met Frank Arnesen. Dat interview verschijnt straks op onze website en app. In dat gesprek werd ook gesproken over de toekomst van Crysencio Summerville.

Feyenoord was met de zelf opgeleide speler in gesprek om zijn contract te verlengen, maar Summerville wil niet bijtekenen. Daarmee is het boek Summerville voor Feyenoord gesloten en zal hij de club binnenkort verlaten.