Rotterdamse schrijfster zat tijdens corona vast op Cuba: 'verplicht handen wassen in emmer met bleek'

De Rotterdamse dichter en schrijfster Elfie Tromp heeft tijdens de coronacrisis vastgezeten op Cuba. Daar was ze met haar vriend bij schoonfamilie op bezoek. Toen het land in lockdown ging kon Tromp lange tijd niet terug. Dat was een heftige ervaring, vertelt ze in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?

''Ik zat op Cuba toen de coronacrisis in Nederland uitbrak'', vertelt Tromp. ''Met een van de laatste vluchten ben ik terug gekomen. Er is daar geen vrije pers, dus van wat je hoorde wist je niet of het waar was. Tegelijkertijd zag ik ook opeens de voordelen van een totalitair regime.''

Het ging opeens namelijk razendsnel. Cuba greep direct in. ''Van de een op de andere dag stonden overal emmers met bleek waar iedereen zijn handen in moest wassen'', vertelt Tromp verder. ''De dokter kwam elke dag aan huis om te checken of je al verhoging had. Dat kunnen we hier nauwelijks voorstellen. Er was daar vanaf het begin direct veel meer controle.''

Het werd desondanks een bizarre ervaring. Ze schreef er ter plekke meteen over, maar tot een bundeling is het nog niet gekomen. ''Ik heb brieven geschreven, maar weet nog niet wat ik er mee wil.''