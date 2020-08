Lang interview met technisch directeur Frank Arnesen over transfers en ontwikkelingen bij Feyenoord

Feyenoord is deze week op trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk en Rijnmond is daar de hele week bij. Verslaggever Sinclair Bischop is meegereisd en volgt de club tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Woensdag werd er kort getraind door de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Tijdens het trainingskamp spraken we lang met technisch directeur Frank Arnesen. De geboren Deen is sinds dit jaar in dienst bij Feyenoord en is druk bezig met het vormgeven van het team voor de start van het nieuwe seizoen. "We zijn nog bezig met twee spelers. We willen graag een centrale verdediger en een middenvelder die anders is dan wat we hebben", laat Arnesen weten.

Zo wil de club de Portugese middenvelder Joao Carlos Teixeira graag binnenhalen. De 27-jarige Portugees staat in zijn vaderland nog een jaar onder contract bij Vitória Guimarães. "Het is nog niet concreet, maar ik hoop de komende dagen meer te weten", zegt Arnesen. Mocht de deal met Teixeira mislopen, dan is de transfervrije Jonathan de Guzman een optie. De 32-jarige Canadees zit sinds zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt zonder club. "Hij staat op onze lijst, maar we zijn nu eerst bezig met Teixeira."

Wouter Burger

Feyenoord wil, zeker na de langdurige blessure van Sven van Beek, nog een verdediger aantrekken, maar daar lijkt een onverwachte wending in te zijn gekomen. Wouter Burger werd door trainer Dick Advocaat centraal achterin opgesteld en deed dat boven verwachting goed. "Ik heb onze centrale verdediger Wouter Burger gezien en die deed het niet onaardig", zegt Arnesen lachend.

"Dat is natuurlijk fantastisch. Soms gebeurt er iets, wat je niet weet. Dit was bijna een openbaring. Wouter heeft altijd op het middenveld gespeeld en nu twee keer centraal achterin, waar hij veel beter uitkomt met zijn linkervoet", zegt de Deen. "Dat is voor hem en Dick Advocaat een toevoegde waarde. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven zoeken naar een centrale verdediger."

Spel met Advocaat

Arnesen en Advocaat kennen elkaar al jaren en werkten eerder samen bij PSV. In de media laat de trainer van Feyenoord regelmatig weten dat hij er graag spelers bij wil. De technisch directeur van Feyenoord geniet van het spel tussen hem en de trainer.

"Dat is toch geweldig", zegt Arnesen met een grote grijns. "We hebben soms ruzie over bepaalde dingen, maar hij eindigt altijd onze app met 'ik mag je toch wel hoor'. En dat doe ik ook en daarmee is alles gezegd. Dick heeft veel ervaring en heeft alles meegemaakt en kent de situatie nu hier. Hij zet ons allemaal op een gezonde manier onder druk."

Interesse in Feyenoordspelers

In aanloop naar het nieuwe seizoen probeert Arnesen de groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Er werd regelmatig gesuggereerd dat er belangstelling was voor spelers als Marcos Senesi, maar daarover is Arnesen duidelijk. "Er waren geen concrete dingen en ik hoop dat die er ook niet komen."

"We hoeven niet te verkopen en dat is een hele goede zaak voor Feyenoord. De directie heeft dat goed gedaan, zodat we in deze periode gerust kunnen zijn. Zolang er geen andere clubs komen voor onze spelers ben ik gerust. Ook omdat we in de situatie zitten waarin we rustig achterover kunnen zitten."

Titelkandidaat

Aan het begin van ieder seizoen wordt er gesproken over de titelkandidaten. Ook die vraag werd aan Arnesen voorgelegd: is Feyenoord titelkandidaat als de gewenste middenvelder en verdediger aangetrokken kunnen worden?

"Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat Feyenoord altijd voor de top drie moet gaan, zeker als er iedere thuiswedstrijd 50.000 supporters zitten. Dat zijn we gewoon verplicht. Met AZ er nu bij, naast Ajax en PSV, moeten we gewoon zorgen dat we blijven verbeteren."

Vertrek

Arnesen is bij Feyenoord bezig met de lange termijn. De gelouterde technisch directeur weet dat het belangrijk is om een basis voor de toekomst te creëren. Crysencio Summerville komt bij Feyenoord niet meer in die toekomstplannen voor. Summerville doorliep de jeugdopleiding van de Rotterdammers en werd door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht en ADO Den Haag.

"We hebben met elkaar een deadline afgesproken, met daarin de vraag of hij op onze aanbieding ingaat of niet. Hij heeft gezegd dat hij wat anders gaat zoeken en daarmee staat hij volledig in zijn recht", is Arnesen reëel. "Ik vind het wel hartstikke jammer dat hij niet meegaat in onze filosofie voor de toekomst. Maar dan gaan we een speler inzetten die wèl mee wil in de toekomst van Feyenoord. Dat is niets persoonlijks, maar dat is een zakelijke manier. We zijn nu aan het kijken wat hij wil en of er clubs zijn die hem willen hebben."

Vrijdag sluit Feyenoord het trainingskamp af met een oefenwedstrijd tegen het Duits HSV Hamburg, de ploeg van oud-Spartaan Rick van Drongelen. Dinsdag speelde Feyenoord al tegen het Duitse Arminia Bielefeld, dat promoveerde naar de Bundesliga. Die wedstrijd eindigde in 0-0. De samenvatting van die wedstrijd vind je hier .

Bekijk hierboven het gehele gesprek dat verslaggever Sinclair Bischop had met Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord.