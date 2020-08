MP Motorsport uit Westmaas maakt dit seizoen indruk in Formule 2

MP Motorsport won dit seizoen al drie races in de Formule 2, op de Formule 1 na het hoogste raceniveau. En dat is een unicum voor de ploeg uit Westmaas, die al sinds 1995 in de autosport zit. In de Hoeksche Waard kijken ze vol trots naar de start van dit seizoen.

De Braziliaan Felipe Drugovich (Oostenrijk en Barcelona) en de Japanner Nobuharu Matsushita (Barcelona) zegevierden voor de Nederlandse ploeg. Extra bijzonder, omdat MP Motorsport in Barcelona zowel op zaterdag de sprintrace als op zondag de hoofdrace won.

"Vorig weekend in Barcelona hebben we echt ons visitekaartje afgegeven", zegt Daniël de Jong, oud-coureur en nu werkzaam in de communicatie van MP Motorsport. Het team staat momenteel vijfde in de strijd om het wereldkampioenschap. Een kampioenschap waar, in tegenstelling tot in de Formule 1, iedere coureur in dezelfde auto rijdt.

MP Motorsport is naast de Formule 2 ook actief in de Formule 4, Formule Renault en Formule 3. Van die laatste categorie staat volgens De Jong misschien wel de mooiste prijs in de vitrine in Westmaas: de Nederlander Richard Verschoor verraste vorig jaar op het stratencircuit van Macau.

In vergelijking met de Formule 1 werkt MP Motorsport met een redelijk klein team. "In totaal hebben we 50 tot 55 man personeel met 11 nationaliteiten. Ik denk dat er, inclusief mezelf en teammanager Sander Dorsman, maar zeven Nederlanders bij zitten. De rest komt allemaal uit het buitenland."

Maar is een stap naar de Formule 1 ook reëel? De Jong vertelt het in onderstaande video.



Bekijk de volledige reportage bij MP Motorsport boven dit bericht terug.