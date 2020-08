Tbs'er Henk E. aangehouden op Texel

De weggelopen tbs'er Henk E. is woensdagmiddag aangehouden op Texel. Dat meldt het Landelijk Parket. Hij zat in een resocialisatiehuis in Rotterdam. E. keerde begin juli niet terug van verlof.

Hij is aangehouden na een tip dat hij was gezien op de veerboot naar het Waddeneiland. De aanhouding verliep zonder enige weerstand van de verdachte.

E. overviel eerder deze week een supermarkt in Den Helder. Hij bedreigde daarbij een medewerker met een wapen.

De Blink

E. keerde op 4 juli niet terug van verlof van resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam. Hij zat daar in de laatste fase van zijn tbs-traject. Hij pleegde vervolgens met een bekende uit de Blink een woninginbraak in het Zeeuwse Zoutelande. Zijn 'partner in crime' werd daarbij in de kraag gevat. E. wist te ontkomen.

E. is verslaafd aan alcohol. Hij werd de laatste tijd regelmatig door camera's vastgelegd in winkels waar drank te koop is. Dat was onder meer in de Zeeuwse plaatsen Rilland en Renesse. Ook werd hij gesignaleerd op Texel en in het centrum van Rotterdam. Eerder deze week dook hij vermoedelijk op in de Belgische grensplaats Putte, zo werd bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.