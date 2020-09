Fraaie goal Fortes brengt Sparta gelijkspel in oefenduel met ADO

Sparta heeft vrijdagmiddag in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag. Na de openingstreffer van ADO-aanvoerder Michiel Kramer, een kwartier voor tijd, zorgde Jeffry Fortes in de laatste minuten van de wedstrijd voor de fraaie gelijkmaker.

In het openingskwartier was het ADO dat de klok sloeg op Het Kasteel. Met twee gevaarlijke corners waren de Hagenezen al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer. In de zeventiende minuut was het opnieuw even billenknijpen voor Sparta, maar ADO-verdediger Bijen hakte de bal uiteindelijk acrobatisch over het Rotterdamse doel heen.

Sparta leek wakker geschud door het offensief van de bezoekers. In een paar minuten tijd deelde de ploeg uit Spangen enkele speldenprikjes uit met onder meer een gekraakt schot van Deroy Duarte en een kanonskogel van Mohamed Rayhi die hoog over vloog. Ook Bryan Smeets was dicht bij een doelpunt, maar zijn poging schoof na een klein halfuur een meter langs de goal.

De tweede helft kende minder kansen dan de eerste. Wederom Deroy Duarte was dichtbij, maar hij raakte een klein kwartier na rust de paal. Ruim een kwartier voor tijd kwam ADO op voorsprong, nadat de bal op de stip ging door een handsbal van Sparta-verdediger Bart Vriends. Kramer benutte de strafschop vervolgens feilloos: 0-1.

Het slotakkoord moest toen nog komen, en was bijzonder fraai. Nadat Sparta-invaller Emanuel Emegha zich in de laatste minuten in een duel gooide, kwam de bal terecht bij Fortes. Die schoot de bal onhoudbaar in de kruising, waarmee Sparta een oefennederlaag op het eigen Kasteel in extremis bespaard bleef.

Kijk hieronder het volledige oefenduel tussen Sparta en ADO Den Haag terug:

Opstellingen

Sparta: Van Leer; Fortes (90' Fonseca), Beugelsdijk, Heylen (58' Vriends), Pinto (58' Faye); Auassar (78' Emegha), D. Duarte, L. Duarte (82' Martis), Smeets (58' Abels); Thy (58' Gravenberch), Rayhi (78' Mijnans).

ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk (71' Amofa), Bijen, Pinas, Kemper (83' Pascu); De Boer, Goossens (31' Besuijen), Rigo (83' Meijers), Bourard; Kramer (83' Falkenburg), Arweiler (71' Bakker).

Scoreverloop

74' Michiel Kramer (strafschop) 0-1

88' Jeffry Fortes 1-1