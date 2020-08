Sparta - ADO live te zien op Rijnmond.nl

Het oefenduel van Sparta tegen ADO Den Haag is live te zien op de online kanalen van Rijnmond. De wedstrijd staat gepland op vrijdag 4 september om 14:00 uur en zal te volgen zijn via onze website en ons YouTube-kanaal.

Net als in het oefenduel met NAC zal Rijnmond die middag weer live-commentaar geven. Het is voor Sparta de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Sparta neemt het in de eerste speelronde van de eredivisie, op zondag 13 september, op tegen Ajax op Het Kasteel.

Beugelsdijk

De wedstrijd tegen ADO betekent het weerzien van Tom Beugelsdijk met zijn oude ploeggenoten. Beugelsdijk maakte onlangs de overstap van Den Haag naar Rotterdam. De centrale verdediger speelde 17 jaar lang in het groen-geel van ADO.

Naast Beugelsdijk heeft ook Sparta-trainer Henk Fraser een verleden bij ADO Den Haag. Fraser was van 2013 tot 2016 werkzaam als trainer bij de Hagenezen. Het duel tussen Sparta en ADO wordt achter gesloten deuren afgewerkt.

RKC Waalwijk

Voordat de ploeg uit Rotterdam Spangen oefent tegen ADO wordt er donderdag nog een oefenduel gespeeld tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd begint om 20:00 uur in Waalwijk.