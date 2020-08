Rijksrecherche doet onderzoek naar politieachtervolging waarbij 17-jarige zwaargewond raakte

De Rijksrecherche neemt het over van de politie Haaglanden, die dinsdag onderzoek naar de toedracht deed. Het onderzoek wordt overgedragen omdat er sprake is van letsel. De jongen is zwaargewond en zou kunstmatig in coma worden gehouden.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen dinsdag ter plaatse. Het slachtoffer werd met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.