Zo weten Rotterdammers straks hoe druk het in de stad is

De gemeente Rotterdam is een stap verder bij het maken van een app waarmee bewoners en bezoekers live kunnen zien hoe druk het in de stad is. De app heet SpotR, met de R van Rotterdam, en laat gebruikers zien welke plekken druk of juist rustig zijn. Dat gebeurt op basis van locatiegegevens van een miljoen Nederlanders die via verschillende mobiele apps toestemming hebben gegeven hun locatie te gebruiken.

Het is de bedoeling dat mensen met die informatie kunnen bepalen of en waar ze bijvoorbeeld het centrum in gaan. Er is op dit moment een testversie van de app. Dit najaar moeten er een web-versie en een smartphone-versie van SpotR beschikbaar zijn.



De app laat zien hoe druk het is op welke plek. Die informatie wordt elke vijftien minuten ververst. Als het ergens druk is, kan de app voorspellen hoe laat het rustiger wordt of aangeven waar het op dat moment wél rustig is.

Locatiegegevens

Hoe weet SpotR hoe druk het is in het centrum? Die informatie komt van gebruikers van verschillende apps, verzameld door het bedrijf Resono. Resono heeft een 'mobile panel' van een miljoen Nederlanders die apps voor bijvoorbeeld de lokale weersverwachting toestemming hebben gegeven hun locatie te gebruiken voor analytische en marketingdoeleinden. Die locatie-informatie is verder anoniem. Resono kent de gebruiker alleen als een stip op de kaart, maar weet verder niets persoonlijks over de stip.

Daarnaast wordt het aantal stippen op de kaart vermenigvuldigd, omdat niet iedereen met een mobiele telefoon in dat mobile panel zit.

Meer winkelend publiek

SpotR is ook een van de middelen om winkeliers en ondernemers in het centrum op een veilige manier te helpen aan meer klanten. Die trokken deze maand aan de bel omdat sinds de mondkapjesplicht het winkelend publiek flink is uitgedund.

Maar ook na de coronacrisis moet SpotR gaan helpen om inzicht te geven in hoe druk plekken zijn, bijvoorbeeld op festivals en tijdens evenementen.