Roodgloeiende Evenementenhal Gorinchem probeert met vakbeurzen het hoofd boven water te houden

Door het hele land kleurden gebouwen van evenementenorganisaties dinsdagavond rood. Daarmee wilden de bedrijven aantonen dat het code rood is voor hun sector. Ook de Evenementenhal Gorinchem was rood uitgelicht. "Met de hernieuwde situatie neemt de ernst weer toe," zegt Jeroen van Hooff van Easyfairs, waaronder de hal in Gorinchem valt.

Daarmee doelt Van Hooff op de gedachte in het voorjaar dat de evenementen na de zomer wel weer op gang zouden komen. Dat blijkt nu allemaal anders te gaan. Naast de rood kleurende gebouwen, trokken vijfhonderd mensen naar het Haagse Malieveld om aandacht te vragen voor hun branche.



Van Hooff vertelt op Radio Rijnmond hoe de evenementenhal in Gorinchem er momenteel voor staat. Volgens hem is er op tijd geanticipeerd, waardoor het aantal gedwongen ontslagen niet zo hoog is als bij het Rotterdamse Ahoy. "We hebben hierop ingespeeld omdat we in maart en april al dachten dat de crisis lang zou duren, maar hebben niet kunnen voorkomen dat er ook banen zijn komen te vervallen."

Kleine Beurzen

Volgens Van Hooff blijft de situatie ernstig voor de hal in Gorinchem. Hij probeert echter naar de lichtpunten te kijken. "Normaal hebben we evenementen met tienduizend bezoekers. Nu bieden we bijvoorbeeld ruimte aan bedrijven om te kunnen vergaderen en we hebben een coronateststraat. Vanaf half september organiseren we weer drie kleine beurzen."



De Evenementenhal moet het voorlopig van de kleine beurzen hebben, maar Van Hooff ziet dat positief in. "Je kunt ook met een beurs voor drieduizend man heel succesvol zijn. Met vakbeurzen komen vraag en aanbod bij elkaar, dus houden we de economische motor draaiend. De ondernemers staan te springen om deze beurzen."

De hal huisvest vanaf medio september een trendbeurs richting kerst, een fietsbeurs en een drankenbeurs. Het bedrijf van Van Hooff heeft er volgens hem hard aan gewerkt met de lokale overheden om deze beurzen volledig coronaproof te laten verlopen.

Kosten

Winstgevend zullen de beurzen door de crisis voorlopig nog niet zijn, volgens Van Hooff. De kosten van het personeel en het gebouw zijn daarvoor nog te hoog. Zijn bedrijf richt zich voorlopig op het weer op de kaart brengen van de beurzen en gaat daarna oordelen of deze beurzen weer winstgevend zijn.

De kosten van het bedrijf worden deels gedekt via de staatssteun NOW. Van Hooff noemt nog wat maatregelen die kunnen helpen voor noodlijdende evenementenorganisaties. "Belastingverlichting, een betalingsregeling en lokale support zouden kunnen helpen."