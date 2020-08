DCMR doet onderzoek naar zwarte stof in Hoek van Holland tijdens storm Francis

Zwarte stof die neerdaalt in Hoek van Holland is nog altijd een probleem. De Milieudienst Rijnmond DCMR kreeg dit weekend bijna honderd klachten van mensen die overlast ervaren. Ook op woensdag, tijdens storm Francis, is het raak. De milieudienst doet tijdens die storm onderzoek naar de bron van de stof.

De Hoekenezen zelf denken al langer dat kolenoverslagbedrijven, zoals EECV en EMO in de haven, verantwoordelijk zijn voor de stofdeeltjes. Ook DCMR kijkt naar deze bedrijven.

"We zijn onderzoek aan het doen bij EECV. Dit is niet het enige bedrijf dat aan de overkant ligt, wat met kolen en ertsoverslag te maken heeft. EMO ligt er schuin achter en dit bedrijf doet eigenlijk hetzelfde", vertelt René Bitter van DCMR.

Inspectie

Hij vervolgt: "We kijken of deze bedrijven met deze harde wind de juiste maatregelen hebben getroffen om stof te voorkomen. Collega's voeren daar inspecties uit. We zijn hier ook om bewoners aan te kunnen spreken en te woord te kunnen staan."

Voordat er overgegaan kan worden tot actie is het belangrijk om aan te tonen wie de overlast veroorzaakt. "Je moet kunnen aantonen of het dat ene bedrijf is, juist het andere bedrijf of zijn ze het allebei?", zegt Bitter. "Degene die het veroorzaakt zal dan maatregelen moeten treffen."

Hij benadrukt dat het belangrijk is om aan de bewoners te laten zien dat ze serieus worden genomen. Toch leeft bij deze groep een ander gevoel. Zo is bewoner Rob Koot niet helemaal tevreden met de gang van zaken.

Erop of eronder

"Dit had al veel eerder plaats moeten vinden, omdat het probleem al jaren is", zegt hij over het onderzoek van de milieudienst. "Maar omdat het veel in de media is, zie je nu ineens DCMR overal verschijnen. Dit is goed, maar het had veel eerder gemoeten. We verwachten van hen dat er een oplossing komt."

In oktober is er een bewonersbijeenkomst, waar meer duidelijk wordt geschetst. "Dan worden de uitslagen van de analyse bekend gemaakt en zullen ook de bedrijven aanwezig zijn. Daar kunnen we onze vragen stellen."

Koot verwacht naar eigen zeggen "een heet avondje". "Het is erop of eronder."