Feyenoord staat jeugdinternationals Bijlow en Geertruida niet af voor interland in Wit-Rusland

Feyenoord is niet van plan om jeugdinternationals Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida met Jong Oranje af te laten reizen naar Wit-Rusland. Op 4 september is Wit-Rusland de tegenstander in de de EK-kwalificatie. Feyenoord wil niet het risico lopen dat Bijlow en Geertruida bij terugkomst uit Wit-Rusland tien dagen in quarantaine moeten.

Voor Wit-Rusland geldt namelijk code oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan en bezoekers van het land moeten bij terugkomst tien dagen in quarantaine. Dat zou betekenen dat de twee spelers dan niet beschikbaar zijn voor Feyenoord.

"Voorlopig staat de wedstrijd nog op de kalender van de UEFA", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Er is goed contact tussen de KNVB, de ambassade in Wit-Rusland, de Wit-Russische bond en de UEFA. We bekijken het van dag tot dag." Volgens de woordvoerder is er nog geen officieel contact geweest tussen Feyenoord en de bond.

FIFA-regels aangepast

Normaal gesproken is het voor clubs verplicht om spelers af te staan voor nationale teams. Door de coronacrisis heeft de wereldvoetbalbond FIFA, in overleg met de UEFA, de regels voor het afstaan van spelers aangepast.

Als internationals na terugkeer bij hun club minimaal vijf dagen in quarantaine moeten, dan mogen de clubs hun spelers thuishouden. Dit geldt ook als er een quarantaine vereist is op de speellocatie. Ook hoeven clubs hun spelers niet vrij te geven voor interlands als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie of op de terugweg.