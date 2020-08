Opdrachten buiten en les van een rechter: ijverige scholieren vermaken zich op zomerschool

Het was een vreemd schooljaar. Door corona vielen er lessen uit en liepen veel leerlingen een achterstand op. Op OBS Nelson Mandela in de Rotterdamse Afrikaanderwijk bikkelen ze deze zomer daarom gewoon door.

Ineens had directeur Norine Meinster van de basisschool een ingeving. De vakdocenten die de school inhuurt voor de naschoolse uren waren al betaald, maar konden hun lessen niet geven, omdat de school dicht moest. "Ik heb ze gewoon gevraagd: de rekeningen zijn voldaan, wat zouden jullie nog willen en kunnen? Ze kwamen met een leuk plan."

Daar kwam uiteindelijk de zomerschool uit rollen. Zeventien leerlingen uit groep 7 gaan drie van de zes vakantieweken aan de slag. Drie dagen per week. 's Ochtends opdrachten in het klaslokaal, 's middags naar buiten voor bedrijfsbezoek en om de wereld beter te leren kennen. Zo sprak de groep al met een echte rechter.

Kajol Dharampal is elf en wil tekenaar worden van personages in videogames. Ze volgt de zomerschool. "Ik dacht: ik heb heel veel lessen gemist. Die wil ik inhalen." Ze heeft niet het gevoel dat ze iets mist nu ze maar drie weken klassieke vakantie heeft. "We werken aan leuke dingen en hebben veel pauze. Daar hou ik wel van."

Grote dip

Norine Meinster kent het effect van de zomervakantie maar al te goed. De leerstof vervliegt. "Zes weken vrij is heerlijk voor de kinderen, maar ook erg lang. Als we ze terugkrijgen is er altijd een hele grote dip en zie die maar weer in te halen. En dit helpt echt. Omdat er veel wordt gelezen, blijft ook de leesvaardigheid op niveau."

Nu is er in Rotterdam ook de Zomercampus010 om de zomervakantie met veel activiteiten op een goede manier door te komen. Volgens Meinster gaat dat goed samen met haar zomerschool. "Wij zijn misschien iets meer op bijspijkeren gericht. Er zijn ook veel kinderen van deze school die naar de campus gaan. Een mooie combinatie."

Kajol zit volgende week weer 'gewoon' in de schoolbanken. Daar heeft ze nog niet heel veel zin in. Liever houdt ze bij de avonturen die ze beleeft op de Zomerschool.