'Racebaan' Kop van Zuid doorn in het oog van bewoners: 'Wonder dat hier nog geen doden zijn gevallen'

Tom Dekker: 'Het is een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen'

De Otto Reuchlinweg op de Kop van Zuid in Rotterdam is een recht stuk asfalt van zeshonderd meter. Geen stoplichten en geen zebrapaden. De ideale plek om het gaspedaal diep in te trappen en dat doen bezitters van dure bolides dan ook graag, met geluidsoverlast tot gevolg. De lokale politiek gaat actie ondernemen.

Voor de bewoners in de omringende flats zijn de ronkende wagens een doorn in het oog. Tom Dekker woont op de zevende verdieping in woontoren Seattle. "Het is een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen, zó gevaarlijk is de situatie."

Hij ervaart dag en nacht overlast. "Herrie, hardrijden en gevaar. Het is het laatste half jaar heel erg. Vorige zomer ook al, maar juist doordat de Meent nu is afgesloten is het hier een stuk drukker geworden."



Taakstraf

Danny de Vries is wijkraadslid van Katendrecht-Wilhelminapier. Volgens hem worden al verkeersmaatregelen genomen op de nabijgelegen Wilhelminakade. Daar komen namelijk verhogingen bij kruispunten en wordt een 30-kilometerzone ingevoerd. "Dat geldt alleen niet voor de Otto Reuchlinweg. Er zou geld moeten worden vrijgemaakt om deze maatregelen ook daar te treffen."

Maar de Vries wil nog een stap verder gaan. Aanpassingen in het verkeer en boetes uitdelen aan overlastgevers vindt hij niet genoeg. "Ik denk aan taakstraffen", zegt hij. "Drie uur het vuil opruimen op de Wilhelminapier, misschien." Begin volgende maand is een bijeenkomst van verschillende wijkraden, het stadhuis en politie om het probleem van de verkeersoverlast te bespreken.

Chicanes

Iemand die in oplossingen denkt, is bewoner Jorn Wennenhove. Hij heeft een plan bedacht voor chicanes in de straat. Dat zijn kunstmatige bochten, waardoor bestuurders hun snelheid moeten verminderen.

"Dat kan door het plaatsen van plantenbakken", legt hij uit. "Het zorgt voor een optische illusie, dat je hier niet harder kan. Het zal zal enorm helpen om deze straat weer een prettige plek te maken."

De wijkraad ziet het plan van de bewoner wel zitten, zegt De Vries. "We gaan een ongevraagd advies sturen aan het college, waarin we onze steun voor dit idee uitspreken."



Chicanes, oftewel kunstmatige bochten, in de straat. Bron: Humankind