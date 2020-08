Voormalig PvdA-fractievoorzitter en horecaondernemer Leo Bruijn overleden

Leo Bruijn werd in juni nog in het zonnetje gezet

De Rotterdamse politicus en horecaondernemer Leo Bruijn is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden. Hij was ongeneeslijk ziek.

Bruijn had jarenlang een eigen horecazaak en was daarnaast ook actief voor Koninklijke Horeca Nederland. In de jaren '70 werd hij lid van de PvdA om een tijd later ook hiervoor actief te worden in Rotterdam. Hij werd uiteindelijk fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Vorig jaar leidde hij de fractie van deze partij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, maar die functie legde hij eind januari neer vanwege zijn ziekte. De Rotterdamse gemeenteraad nam begin maart afscheid van hem.



PvdA-wethouder Barbara Kathmann (economie) zegt 'verslagen' te zijn door dit nieuws. "Hij heeft ongelofelijk veel betekend voor de stad en voor onze partij. Genezing was niet meer mogelijk, maar je had hem wat meer tijd voor nog wat mooie momenten gegund. Het is de laatste dagen heel erg snel gegaan."

Eerbetoon

Volgens Robèr Willemsen, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, was Bruijn een markante Rotterdammer. "Hij heeft een roemrijk verleden in de horeca met ook nog een politieke carrière. Een iconische Rotterdammer."

Voor Willemsen en Koninklijke Horeca Nederland was dit reden genoeg om de zieke Bruijn afgelopen juni in het zonnetje te zetten. Op de dag dat de terrassen weer open mochten, werd er voor hem een speciale bijeenkomst georganiseerd. Op een terras verzamelden zijn naasten zich om hen heen en werd hij toegesproken.

De reportage over die bijeenkomst is hieronder te bekijken.