Allseasonbanden of twee keer paar jaar wisselen? ANWB-expert geeft advies

All season banden of twee keer paar jaar wisselen? ANWB-expert geeft advies

Ben je alle ongemakken de baas als je allseasonbanden onder je auto hebt? Of kun je net zo goed heel het jaar op winterbanden rijden? Rijnmondexpert Erik Jan de Jong van de ANWB geeft uitsluitsel op Radio Rijnmond. "Met elke band sluit je compromissen."

Daarmee geeft De Jong aan dat vrijwel alle banden voor- en nadelen hebben. "Als je meer grip in je banden wil, gaat dit ten koste van je slijtvastheid en als je stillere banden wil, wordt je remweg weer langer op een nat wegdek." Een allseasonband kun je - zoals het begrip al zegt - het hele jaar door gebruiken, maar het wil niet zeggen dat dit voordelig is. "Met een allseasonband sluit je alleen maar meer compromissen dan dat je moet sluiten met zomer- of winterbanden."

Een allseasonband is volgens De Jong dan ook niet de beste optie. "Het hangt ervan af hoe je de banden gebruikt. Je kunt in de winter beter met een allseasonband rijden dan met een zomerband, maar deze band kan echt niet op tegen een specifieke seizoensband."

Het hele jaar winterbanden

Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag blijkt dat een half miljoen auto's het hele jaar doorrijdt met winterbanden. Volgens De Jong moet je dan in de zomer wel echt je rijstijl aanpassen.

"Winterbanden presteren echt minder als de temperatuur hoger wordt. Stel, je rijdt 100 kilometer per uur en het is dertig graden met warm asfalt, dan sta je met zomerbanden na 39 meter stil. Met de minst goede allseasonband uit de tests is dit 51,5 meter en met een winterband kan het verschil nog groter zijn. Dit kan het verschil zijn tussen op tijd remmen en een ongeval."

Volgens De Jong hebben de allseasonbanden nog een nadeel. "Wij merken dat deze band minder goed presteert onder grote auto's. In Nederland zijn de banden echt wel veilig genoeg, maar het kan zijn dat je je volgafstand wat meer moet aanpassen."