Twee autobranden binnen 24 uur in dezelfde straat

Rotterdam-Overschie is woensdagavond voor de tweede keer in nog geen 24 uur tijd opgeschrikt door een autobrand. Een Jeep aan de Duyvesteynstraat stond rond 22:15 uur in brand.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De wagen is aan de voorkant zwaar beschadigd geraakt. Nog geen honderd meter verderop stond een nacht eerder een wagen in brand. Ook dit vuur was snel gedoofd.

Mogelijk is in beide gevallen sprake van brandstichting. Omwonenden roken in ieder geval bij de brand van woensdagavond een sterke benzinelucht. Daarnaast zeggen zij de laatste tijd overlast te ervaren van hangjeugd.

De politie doet hier verder onderzoek naar.

Meeste autobranden

Rotterdam is de stad waar de afgelopen vier jaar de meeste auto's in brand zijn gevlogen. Het waren er in 2016 tot en met 2019 zeker 573, blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars.