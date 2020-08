NS: binnenkort sneller in Brussel met de trein

Over het hele traject moet dat een half uur tijdwinst opleveren, zegt de NS. Nu duurt een treinreis van Amsterdam naar Brussel nog 2 uur en 52 minuten.

Naar Brussel is tijdwinst mogelijk doordat de nieuwe treinen een deel van het traject op een topsnelheid van 200 kilometer per uur kunnen rijden. Ook zouden sommige stations in België worden overgeslagen.

De NS is volgens operationeel directeur Marjan Rintel in gesprek met de Belgische spoorwegen over de inzet van een extra snelle intercity.

"Het aantal treinreizigers naar Brussel groeide in 2019 met 14 procent", zegt Rintel, die later dit jaar president-directeur Roger van Boxtel opvolgt.