Corona-carrousel voor ex-covid patiënten: 'herstellen is topsport'

Het wordt ook wel de corona-carroussel genoemd: een hele dag vol met testen en doktersafspraken voor ex-covid patiënten. Deze testdag van het Erasmus MC in Rotterdam zorgt ervoor dat patiënten niet tientallen losse afspraken met artsen hebben. Nu zijn ze er in één ochtend vanaf. "Dit is fijn. Het herstellen is al topsport!", zegt hersteld coronapatiënt Luc, die 47 dagen op de IC lag.

Luc loopt door het ziekenhuis met een checklist in de hand. Er staat een waslijst aan bezoekjes op de agenda: naar het laboratorium, een CT-scan, een controle van de longfunctie, een bezoekje aan de internist, diëtist, fysiotherapeut, looptest, VR-bril en gesprekjes met onderzoekers.

De corona-carrousel vindt plaats op een Covid-afdeling die nu leeg staat. De patiënten hoeven daardoor niet het hele ziekenhuis af te struinen voor hun afspraken.

Druk en zwaar

"Het is een drukke en zware dag", vertelt Luc Vereecken terwijl hij even bijkomt van de looptest. "Zo'n looptest is best intensief. Dat merk ik op mijn longen." Hij is deze ochtend vroeg vertrokken vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Rotterdam. Zonder te eten, want de coronapatiënten moeten een nuchtere maag hebben voor de onderzoeken.

Voor Luc is de 'testdag' een uitkomst, want hij is lang onderweg vanuit Zeeland.

"Het is een uniek project", vertelt longarts Susanne Huijts. "We kunnen patiënten zo ook mee laten doen aan onderzoeken naar de lange termijn gevolgen van covid."

Een bijzonder onderdeel van het programma is de virtual reality-bril. De patiënten herbeleven hun verblijf op de intensive care mét uitleg over alle apparaten en de bijbehorende 'piepjes'. Dit om het risico op post-traumatische stress te verkleinen.

Het Zilveren Kruis steunt dit project van het Erasmus MC met een subsidie van 65.000 euro.