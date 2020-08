Geparkeerde auto Schiedam volledig uitgebrand

Een geparkeerde auto aan de Vlaardingerdijk in Schiedam is donderdagmorgen volledig uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand ontstond iets na 07:00 uur.

De regio Rotterdam wordt de laatste tijd weer vaak getroffen door autobranden. In Rotterdam-Overschie stond woensdagavond een Jeep in brand. Dat was de tweede autobrand in 24 uur tijd in de wijk. Honderd meter verderop was het de nacht ervoor ook al raak.

Rotterdam is de stad waar de afgelopen vier jaar de meeste auto's in brand zijn gevlogen van heel Nederland.