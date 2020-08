'Leo Bruijn was een man die zorgde voor verbinding'

"Ik denk niet dat iedere Rotterdammer Leo Bruijn kende, maar in de horeca en bij Sparta in ieder geval wel. Hij was altijd gericht op mensen en had zoiets van 'met klagen los je niets op. Je moet de handen uit de mouwen steken'."

Zo omschrijft Stef Fleischeuer, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid, het raadslid dat woensdag is overleden.

Bruijn zat twaalf jaar in de gemeenteraad en was de laatste jaren ook actief als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten.

Verbinding

Het overlijden van Bruijn kwam alsnog vrij snel, zegt Fleischeuer. "De situatie voor de vakantie was nog vrij stabiel", blikt de voorzitter terug. "Hij was in juni nog op een partijborrel en daar sprak hij de hoop uit dat hij toch nog de Kerst zou halen. Maar de afgelopen weken ging het zo snel achteruit. Dat overvalt je toch wel een beetje."

Met Bruijn verliest de Partij van de Arbeid in Rotterdam een enorme partijman, die voor veel verbinding zorgde. "Waar hij ook was, hij had altijd een praatje met mensen die hij kende. Zijn optreden als politicus, gericht op de inhoud, maatschappelijke problemen en op mensen."

Bruijn maakte in 2006 de overstap als horecaman naar de politiek. "Als je klaagt, dan verandert er niets, je moet het zelf oppakken", verwoordt Fleischeuer de beweegredenen van Bruijn.

Politieke nalatenschap

Waar wethouders afgeronde projecten op hun conto kunnen schrijven, lijkt het aandeel van een fractieleider veel kleiner. Toch laat Bruijn wel wat achter in de Rotterdamse politiek.

"De manier waarop Bruijn de verbinding legt is voor mensen die nu nog in de Rotterdamse gemeenteraad zitten een drijfveer om zo door te gaan", zegt Fleischeuer. "Vanuit die traditie willen we doorgaan. Altijd een poging om op de bal te spelen en niet op de man en zelfs je tegenstanders aan je verbinden. Zo moeten we doorgaan."