'Meer afval dan ooit deze zomer op het strand van Hoek van Holland'

Het is een vakantie als geen andere, maar toch moest het Beach Cleaners Team in Hoek van Holland ook deze zomer aan de bak. Sterker nog, de hoeveelheid afval op het strand was groter dan ooit.

"Vijftien ton afval per dag", verzucht Frank van Rij, als teamleider verantwoordelijk voor het opruimen van het afval. "Ik zit nu elf jaar op het strand, maar zo erg als dit jaar heb ik het nooit meegemaakt."

Ondanks de coronadreiging was het ook dit jaar weer erg druk in Hoek van Holland. Meer dan eens werd het advies gegeven om de badplaats te mijden, omdat er geen mogelijkheden meer waren om er te parkeren.

"Het was druk dit jaar", legt Van Rij verder uit. "De vuilnisbakken bij het strand konden het gewoon niet aan. Even legen tussendoor is door de drukte niet mogelijk."

Opruimen

Elke morgen rond vier uur arriveren de mannen van Van Rij op het strand om de rommel op te ruimen. "In de avonduren is dat niet mogelijk, omdat het dan te druk is", legt Van Rij uit. "Daarom doen we het in de vroege uurtjes." Tien tot elf medewerkers zijn dan een paar uur bezig om alle zooi op te ruimen.

Om half acht is het strand weer helemaal schoon, net op tijd voordat de eerste strandgasten zich melden. "Alhoewel deze zomer complete families ook al om 06:00 uur 's ochtends op het strand lagen."

Nieuwe bakken

Veel afval wordt achtergelaten op het strand, maar een deel wordt ook meegenomen, legt Van Rij verder uit. Een probleem is de capaciteit van de vuilnisbakken.

"Omdat er dit jaar sprake is van zoveel afval zijn er nieuwe bakken gekomen", legt Van Rij verder uit. "Die zijn een stuk groter dan de vorige bakken. Daar kunnen mensen hun zakken afval in doen."

Voorlopig gaat het om een prototype. Als dit bevalt dan komen er definitiveve versies. Van Rij: "We hopen dat er op deze manier veel meer zwerfvuil kan worden opgevangen."