Directeur Cruise Port: 'Er is 90 miljoen aan Rotterdam voorbij gevaren'

Net als bijna alle bedrijven in Nederland heeft Cruise Port Rotterdam het zwaar door corona. 2020 had een mooi jaar moeten worden; bijna 120 cruiseschepen zouden aanmeren in de havenstad. Het werden er nog geen dertig en daarmee is de stad tientallen miljoenen euro's misgelopen.

"Gemiddeld brengt een cruiseschip gemiddeld een half miljoen euro op", zegt directeur Mai Elmar. "Tel daar onderhoudsdelen, bunkers en andere zaken bij op en je komt op een miljoen gemiddeld per schip. Wijzelf zijn een negentigtal schepen misgelopen. Dat is negentig miljoen euro omzet wat aan ons voorbij is gevaren. Letterlijk."

Klein lichtpuntje aan de horizon zijn ze zes cruiseschepen die nu nog op de planning staan om naar Rotterdam te komen. Cruise Port heeft nog niet gehoord dat ze niet komen en gaat er dus vanuit dat ze aanmeren.

De eerste komt op 24 september: de AIDAperla uit het Belgische Zeebrugge op doorreis naar Hamburg in Duitsland.

Opnieuw besmettingen na opstarten

Rederijen over de hele wereld legden hun schepen in maart aan de ketting toen het coronavirus de kop op stak en op meerdere schepen passagiers besmet raakten. De Noorse rederij Hurtigruten pakte in juli als eerste ter wereld de draad weer op met een internationale cruise, maar dat ging vrijwel direct weer mis. Veertig bemanningsleden en passagiers raakten besmet met het coronavirus.

Elmar: "Dat is een heel spijtig voorval. Daar blijkt dat ze hun eigen protocollen niet hebben nageleefd. Dat is de reden waarom ze ook gestopt zijn. Daarbij waren dat de eerste expeditiecruises. Hun reguliere schepen, die van Bergen naar Kirkenes in het noorden varen nog steeds."

Mensen die een cruise willen boeken hoeven zich dus geen zorgen te maken, zegt Elmar, omdat de al strikte hygiëneprotocollen van voor corona nu nog strenger zijn. Merken ze dat ook aan het aantal boekingen? "Vanaf mei/juni nemen de boekingen weer gestaag toe voor cruises. Men verwacht rond 2023 weer op het niveau te zijn wat 2020 had moeten worden."