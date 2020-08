Mark Diemers laat zich zien bij Feyenoord: 'Blijven presteren en concurrentiestrijd aangaan'

Mark Diemers probeert in zijn eerste maanden bij Feyenoord een basisplaats te veroveren. De geboren Fries kwam over van Fortuna Sittard en is momenteel met Feyenoord op trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk en probeert zich daar in de kijker te spelen bij trainer Dick Advocaat.

"Ik probeer mezelf op trainingen en in wedstrijden extra te bewijzen", zegt Diemers. "Door te laten zien wat ik toevoegen aan het elftal. Daar ben ik hard mee bezig. Gelukkig heb ik al veel minuten gemaakt en een goede indruk achter kunnen gelaten. Daar ben ik heel blij mee."

Diemers beseft dat het middenveld, met Leroy Fer, Orkun Kökcü en Jens Toornstra, in principe staat. "Die concurrentiestrijd moet ik aangaan. Het zijn stuk voor stuk goede middenvelders en ik hoop dat ik daar tussen kan komen. Ik kan eventueel ook nog aan de buitenkanten spelen. Er zullen genoeg kansen komen. Als ik goed door blijf trainen en in wedstrijden blijf presteren, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het, ook voor mij, een succesvol seizoen gaat worden."

Een overstap naar een nieuwe club is altijd spannend, zeker als je van een kleine club als Fortuna Sittard komt. Toch heeft Diemers zich geen moment niet welkom gevoeld. "Ik ben een rustige jongen en leg redelijk makkelijk contacten, dus dat is altijd wel fijn. Dan merk je dat je snel in de groep opgenomen wordt. En zeker op zo'n trainingskamp ben dag en nacht samen. Dan gaat het alleen maar sneller en sneller."

Fysiek

Vorige week speelde Feyenoord met een krappe selectie twee wedstrijden van een uur. Die hakte er bij een aantal spelers behoorlijk in. Ook bij Diemers. "Ik moet zeggen dat ik de dag erna wel kapot was. Je hebt lang geen competitiewedstrijden gespeeld en alleen maar getraind. Om dan gelijk twee uur achter elkaar te voetballen is wel pittig."

Toch haalt hij er het positieve uit. "Fysiek hebben we weer grote stappen gemaakt. Natuurlijk is het een aanslag op je lichaam, maar als je hier goed en zonder pijntjes doorheen komt, dan kun je wel zeggen dat je fit bent. Dat hebben we straks ook nodig als we Europees gaan spelen."



Goede trap

Bij Fortuna Sittard was hij de man van de vrije trappen en corners, maar bij Feyenoord laat hij de dode spelsituaties nog aan anderen over. Diemers zou graag de standaardsituaties nemen bij Feyenoord, maar vindt het nog te vroeg om ze op te kunnen eisen.

Bij Feyenoord worden de hoekschoppen en vrije trappen vaak genomen door Jens Toornstra en Orkun Kökçü. "Je komt binnen bij een club en dan probeer ik altijd op een rustige manier binnen te komen. Niet gelijk de grootste praatjes te hebben en op het veld te laten zien wat ik kan. Natuurlijk weet ik dat ik een goede trap heb, maar dat komt straks uiteindelijk wel."



Grote stap

Diemers maakte deze zomer voor ruim een miljoen euro de overstap van Fortuna Sittard naar de Rotterdammers. Daarvoor speelde de middenvelder onder andere voor De Graafschap en FC Utrecht.

De transfer van Fortuna naar Feyenoord is een grote stap voor Diemers. "Het niveau bij Feyenoord is vele malen hoger dan ik gewend was, maar daar ga je op een gegeven moment vanzelf in mee", zegt de middenvelder. "Ik merk dat ik steeds beter mijn plek in het team kan vinden."

Diemers speelt vrijdag met Feyenoord tegen Hamburger SV in de Helden Cup, het vriendschappelijke toernooi in het Oostenrijkse Kufstein waar Feyenoord aan meedoet. De wedstrijd tegen de Duitsers begint om 16:00.