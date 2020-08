Raad van State: Schiedamse burgemeester mocht coffeeshop sluiten

Burgemeester Lamers van Schiedam stond vorig jaar wel degelijk in zijn recht toen hij besloot een coffeeshop in zijn stad tijdelijk te sluiten. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) deze week. Of de sluiting nu alsnog wordt opgelegd, is nog onduidelijk.

Eigenaar Bart Bergen van coffeeshop Pas Op aan de Hoofdstraat is formeel nog niet op de hoogte gesteld van de uitspraak. "Ik heb het oordeel gelezen op de website van de Raad van State, maar ik heb verder nog niets vernomen, ook niet van de gemeente. Daarna kan ik pas echt reageren."

Waarschuwing

De zaak kwam begin maart 2019 aan het rollen toen tot twee keer toe wiet werd verkocht aan een minderjarige. De moeder van de destijds 17-jarige jongen trok aan de bel waarna Lamers besloot tot sluiting. Lamers sprak van een 'zware overtreding', maar omdat de uitbater inmiddels het beleid had aangescherpt hoefde de shop maar drie maanden dicht in plaats van de maximale sluiting van zes maanden.

Het feit dat er in de jaren voorafgaand aan de overtreding geen incidenten hadden plaatsgevonden in de zaak en omdat eigenaar Bergen direct maatregelen had getroffen om herhaling te voorkomen waren voor Lamers verzachtende omstandigheden. Desondanks ging eigenaar Bergen naar de voorzieningenrechter in Rotterdam die oordeelde dat een waarschuwing voldoende was geweest. De shop hoefde niet dicht.

Sheriff

Dat pikte de gemeente Schiedam niet. De zaak werd voorgelegd aan het hoogste bestuursorgaan: de Raad van State. Die geeft Lamers nu gelijk in zijn bevoegdheid op te treden met een tijdelijke sluiting als sanctie.

De advocaat van de coffeeshophouder vond tijdens de zitting van 30 april 2019 dat Lamers te veel als een sheriff optrad met zijn sanctiebeleid en niet handelde als bewaker van de openbare orde. Waar de voorzieningenrechter daarin nog deels meeging, veegde de RvS het eindoordeel van tafel. De voorzieningenrechter zette in de zitting van april 2019 ook vragen bij het beleid dat iedere gemeente andere sancties oplegt bij overtreding van de regels.

In een officiële reactie laat Schiedam weten op korte termijn met eigenaar Bergen in gesprek te gaan. Van een sluiting is momenteel nog geen sprake. "De burgemeester treedt in overleg met de exploitant om te kijken of, gezien de tijd die inmiddels is verstreken, een daadwerkelijke sluiting van drie maanden nog nodig en gewenst is."