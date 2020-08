Automobilist rijdt bijna huis in Schiedam binnen: tuinbeeldje onthoofd

Scheuren in het voegwerk maar ook een onthoofd tuinbeeldje in Schiedam

De politie heeft donderdagmiddag een man aangehouden omdat hij in Schiedam bijna een huis is binnengereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

De man is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar wordt ook een bloedtest gedaan, omdat de politie het sterke vermoeden heeft dat de man had gedronken.

De schade aan de gevel van de woning bleef beperkt tot wat ontzette bakstenen en scheuren in het voegwerk. Op het moment van de aanrijding was de bejaarde bewoonster thuis. "Het eerste wat ze deed was mij op mijn werk bellen", vertelt dochter Jolanda die bij haar moeder woont. "Haar gehoor is niet best en toch hoorde ze de knal", vertelt Jolanda al vegend. "Ze was overstuur zei ze dus toen ben ik maar naar huis gegaan."

Inmiddels is het weer rustig rond de woning in Schiedam-Noord. "Vanmiddag leek het wel een mierendoosje hier," lacht de dochter des huizes. "De schade aan de gevel is opgenomen door Bouw- en Woningtoezicht en zal worden hersteld maar wanneer weet ik nog niet", zegt Jolanda. Ook de auto raakte fors beschadigd. "Volgens mij was het een auto van een garagebedrijf dus die mensen zullen ook niet zo blij zijn."

Onthoofd

Het sobere voortuintje liep ook schade op. Wat planten, een plantenpot en ook een gipsen beeldje van een zittende meisje kwamen niet ongeschonden uit de strijd met de personenauto. Het beeldje werd onthoofd. Veel nostalgische waarde heeft het niet voor bewoonster Jolanda. "Wat doe je er aan? Het had veel erger kunnen aflopen als-ie harder had gereden en door de gevel was gegaan."